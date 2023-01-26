В Киеве напряглись: Снесут Зеленского и поставят Залужного без всяких выборов

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Украинские власти могут собственными руками подорвать у населения доверие к демократической системе и вызвать рост симпатий к военной диктатуре.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас на этой неделе произошёл целый ряд коррупционных скандалов, связанных с замглавы офиса президента, где его обвиняют, что он не так использует гуманитарную помощь, и с минобороны, что оно закупает продукты по завышенным ценам, и в генпрокуратуре, где люди ездят отдыхать на мерседесе, который принадлежит бизнесмену», – сказал экс-министр.

Он считает, что такие скандалы подрывают доверие к органам государственной власти, к стране в целом.

«Потому что сейчас власть и страна сливаются в одно представление, один имидж. А это может привести к понижению доверия вообще к самой Украине, как в том, что идёт в правильном направлении, к общественной стойкости, к поддержке курса на европейскую интеграцию, к понижению поддержке демократических ценностей. А уровень доверия к вооружённым силам, волонтёрам и так далее останется на том же уровне. И это может привести к тому, что люди будут думать: эта власть не справляется, демократия плохая, надо, чтобы пришли военные и навели порядок. До продуцирования таких диктаторских моментов», – сказал Жданов.

Он добавил, что такими темпами люди могут снести демократическую систему как институт управления страной.

«Если таким образом подрывать доверие к демократической системе – коррупцией, непотизмом, кумовством или другими презрительными действиями, когда госслужащие ездят отдыхать за границу в то время, как люди гибнут на фронте, понятно, что это будет подрывать доверие, в том числе, и к демократической системе. И будет вызревать такая мысль: люди там гибнут, а условно Залужный такой классный командующий, так они и классным президентом будет, а может и не надо будет его выбирать, может, он так придёт ко власти. Это очень опасная тенденция», – предупредил Жданов.