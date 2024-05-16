В Киеве настраиваются на провальный для Украины саммит НАТО

Анатолий Лапин.  
16.05.2024 16:21
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Украина


На запланированном на июль в Вашингтоне юбилейном саммите НАТО Украине не предложат ничего – это будет провальный для нее саммит. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Кость Бондаренко, эмигрировавший в Австрию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Бондаренко, недавний визит в Киев главы Госдепа Энтони Блинкена также не подарил никаких надежд на членство, но принес много «неприятных месседжей» для президента Зеленского и его окружения, подробности которых Бондаренко не раскрыл.

На запланированном на июль в Вашингтоне юбилейном саммите НАТО Украине не предложат ничего –...

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«Морковку НАТО он не привез, потому что на самом деле уже известно, что Вашингтонский саммит НАТО в июле этого года будет крайне провальным для Украины, крайне неприятным для Украины. Поэтому морковки там не было, а про выборы – да. Относительно того, что когда-нибудь вы будете в НАТО, как-нибудь, это есть, но в визите Блинкена зашито очень большое количество разного рода неприятных месседжей для Зеленского и для Ермака», – заявил Бондаренко.

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