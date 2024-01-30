В Киеве назвали одну «проблему, не имеющую решений»

Вадим Москаленко.  
30.01.2024 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Для Киева главной проблемой в затяжной войне против России становится не задержка западной помощи, а истощение человеческого ресурса, пополнять который неоткуда.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил украинский политолог Алексей Голобуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Киева главной проблемой в затяжной войне против России становится не задержка западной помощи,...

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«Это война на истощение. А исходя из происходящего в мире, того, что происходит в Европе и Америке, становится понятно, что Украина не может надеяться исключительно на внешнюю помощь.

Нужно создавать и развивать свою промышленность. Это нужно было делать с 2014 года. И строить фортификационные сооружения на любых возможных моментах прохождения России. Если бы они были на границе с Крымом и на востоке, возможно, таких успехов русские бы не имели», – рассуждал Голобуцкий.

Однако он пожаловался, что главнейшей проблемой для Киева станет нехватка людей – и здесь бандеровцам уже не поможет никакой Запад.

«И главнейшая проблема, которая не имеет решений. Если фортификационные сооружения можно построить, там даже денег особо не надо, вооружение так или иначе американцы и европейцы ищут.

Остаётся последний момент, которые никто не может решить – это человеческий фактор, просто человеческий ресурс, который на определённом этапе просто начинает заканчиваться. Сколько бы оружия ни было.

А цикл воспроизводства – это годы, чтобы заменить тех, кто погиб. И с этой проблемой мы в любом случае столкнёмся, и в послевоенной жизни», – подытожил политолог.

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