В Киеве никак не дождутся кровавой развязки и госпереворота в Минске

19.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Президент Александр Лукашенко идёт по пути Виктора Януковича и не сможет предотвратить госпереворот, который в ближайшие две недели может стать кровавым.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если брать форму и содержание, то нынешние события в Белоруссии объединяют в себе составляющие Оранжевой революции и революции достоинства. Причём, если взять общество, то оно действует по канонам оранжевой революции – мирный протест, который доходит даже до театрализованных форм.

А вот государство действует так, как действовало государство в 2013 году против протестующего населения. И на самом деле окровавило Революцию достоинства украинское государство вместе с кремлёвскими хозяевами. Для меня это очевидно.

И то, что по тому же сценарию движется ситуация в Белоруссии – это тоже закономерность. Вот сейчас, в ближайшие две недели, мы увидим, как ситуация зайдет в очень жесткое противостояние, которое будет на грани кровавой развязки», – рассуждает русофоб.

Роман Бессмертный также подчеркнул, что госпереворот в Белоруссии якобы обречён на успех, потому что общество уже «задышало свободой».

«Какую бы силу ни представляли из себя Кремль, Лукашенко и спецназ – по моему опыту украинских революций, побороть общество, которое уже дышит свободой, невозможно. Это то, в чём все диктаторы допускают ошибку», – резюмировал экс-посол.

Каким образом, при тотальном контроле со стороны Лукашенко, беломайданщики смогут организовать массовый расстрел митингующих, Бессмертный не пояснил.