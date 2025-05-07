В Киеве обеспокоены ростом антиукраинских настроений в Европе

Вадим Москаленко.  
07.05.2025 12:41
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, ЕС, Общество, Украина


Всё больше восточноевропейских стран устают от украинской войны и больше не хотят ее финансировать.

Об этом в эфире в эфире «Ukrlife» заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник ВСУ Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Всё больше восточноевропейских стран устают от украинской войны и больше не хотят ее финансировать....

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«Ситуация еще больше обостряется именно в отношении между Украиной и другими странами Европы. Проблема не в Украине. Проблема в том, что Европа неоднородна, не имеет общей точки зрения.

И причем так называемая альтернативная точка зрения, например, политическое руководство Венгрии, Словакии, сейчас вполне возможно добавится и Румыния к ним. В Польше тоже там угроза такая достаточно серьезная, изменение. Вот, то есть, ну и явно, явно какие-то проблемы в этом отношении», – пожаловался Машовец.

Он подчеркнул, что не всё это «происки Кремля» – в народах Европы естественным путём растёт антиукраинский радикализм.

«Старая Европа в виде Германии, Франции, Великобритании, Испании, Италии – они демонстрируют в этом отношении более последовательную политику в отношении Украины, нежели вот эти страны, непосредственно с которыми мы граничим.

По разным причинам. Начиная от наличия компромата на нынешнее руководство политической этих стран у специальных служб Российской Федерации, заканчивая такого трендом на политический радикализм в странах Европы, нарастание радикализма как левого, так и правого», – подытожил полковник.

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