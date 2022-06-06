В Киеве обнаружили «самую большую неудачу Путина»

Новости Украины

Самая большая неудача, будто-бы постигшая российского президента Владимира Путина во время СВО на Украине – это неудача на юге. Такое мнение звучил в интервью киевскому изданию УНН украинский эксперт Виктор Бобыренко.

По версии Бобыренко, «агрессор» якобы пытался прорваться из Херсона в Николаев, чтобы выйти в Одессу, однако ВСУ «дали отпор».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Самая большая неудача постигшая Путина – это неудача на юге, а именно – невозможность прорыва из Херсона через Николаев в Одессу, и они не смогли в марте месяце высадить десант и решить свою одну из главных стратегических задач. Первая задача была захватить Киев и поменять руководство – не получилось, вторая – отрезать Украину от моря – не получилось. И потому собственно сейчас и идет блокада, поэтому собственно и идет шантаж всего мира: если вы нам не сдадитесь – мы уморим голодом десятки миллионов людей. То есть таким образом россия открыто шантажирует мир и им нужен ОПЗ», – считает Бобыренко.

Однако сам Одесский припортовый завод – в безопасности, потому что нужен России целым, считает украинский эксперт.

«Думаю, что они сейчас параллельно еще и планируют какую-нибудь десантную операцию. То есть враг не примирился с тем, что Украина от моря не отрезана – это их стратегическая цель. А ОПЗ вряд ли будут обстреливаться. Он им нужен целым. Если у них ничего не получится, то тогда они его будут пытаться разрушить. Мол и сам не гам и кому-то не дам. Если мы будем видеть, что по нему стреляют – это будет нам прямой сигнал, что Россия отказалась от захвата Одессы. ОПЗ им сейчас нужен целый, чтобы вывозить самим потом зерно, в том числе украинское зерно, которое уже есть там. И другие стратегически важные товары, которые там есть», – добавил Бобыренко.

Бобыренко также заявил, что ОПЗ интересует россиян, как заб на пути экспорта аммиака.

«Эта труба (Аммиакопровод «Тольятти – Одесса», через который транспортируется аммиак из России на Украину на продажу, – ред.) – единственная возможность для них экспортировать аммиак, конечно они в ней заинтересованы. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Ну хотя бы потому, что для того чтобы отобрать у нас трубу – им нужно оккупировать всю территорию, по которой проходит аммиакопровод. А пока часть трубы проходит по территории Украины», – резюмировал Бобыренко.

Аммиакопровод — газопровод, предназначенный для транспортировки аммиака. В мире существует несколько таких продуктопроводов, пятым из них является единственный в Украине аммиакопровод Тольятти — Одесса.

Аммиак передается от российского химического предприятия “Тольяттиазот” (ТоАЗ), принадлежащий бизнесмену Дмитрию Мазепину в Одесский припортовый завод (ОПЗ) в г. Южный, где загружается в танкеры и транспортируется к заводам американской нефтяной компании “Occidental Petroleum”. Оператором русской части является “Трансамиак”, украинский — “Укрхимтрансамиак”.

От поставок аммиака через Украину на Запад Россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов. Для сравнения: бюджет Кипра в 2021 году составил 13 млрд долларов.

Дмитрий Мазепин неоднократно заявлял, что транзит аммиака через Украину постоянно сопровождается большим количеством рисков из-за дейсивий киевского режима. Других путей транспортировки аммиака у российского предприятия – нет.