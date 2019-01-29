В Киеве объявили «Священную войну» и «Поручика Голицына» бандеровскими песнями

29.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Музыкальной основой созданной во время Великой Отечественной войны песни «Священная война», авторами которой являются поэт Василий Лебедев-Кумач и композитор Александр Александров, якобы послужила песня украинских повстанцев под названием «Восстань, народ мой».

Об этом на своей странице в Facebook заявил украинский журналист и краевед Евгений Букет со ссылкой на «исследования» украинского кобзаря Тараса Силенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тарас Силенко поет украинскую песню на мотив “Священной войны”.

«Вы думали, что слышали всё? Оказывается, что едва ли не самую известную советскую песню времен Второй мировой войны скопировали с украинской песни времен освободительной борьбы! Вашему вниманию песня «Восстань, народ мой!» в исполнении Заслуженного артиста Украины Тараса Силенко», – написал он.

По словам Букета, впервые он услышал об этом от Силенко еще в 2018 году на мероприятии в честь «героев» Холодного Яра.

Информация об украинском авторстве “Священной войны”, по словам музыканта, содержится в одном из томов серии книг «Літопис УПА».

При этом на сайте украинского телеканала «Эспрессо», где появилась эта новость, заявили, что что российский романс «Поручик Голицын» также якобы является плагиатом украинской песни.

«Стоит напомнить, что «белогвардейский» романс «Поручик Голицын» также когда-то был «бандеровский» и назывался «Мой друг Коваль». Уже в семидесятых гг. ХХ в. московский певец в стиле лагерного «шансона» Михаил Звездинский скопировал это произведение полтавчанина Григория Гончаренко и закарпатца Николая Матолы и выдал его за свой», – утверждают в «Эспрессо».

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, украинский дирижер заявил, что Россия присвоила себе украинскую балалайку и гармонь.

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