В Киеве осознали, что ЕС хоронит украинского производителя

07.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Подписание соглашения об ассоциации с ЕС и так называемой зоне свободной торговли больно ударило по украинским производителям.

Об этом заявил финансовый аналитик Алексей Кущ, мнение которого приводит киевская интернет-газета “Страна”.

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“У нас растет доля импортной продукции. Подписывая Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина открыла границы для европейских товаров, которые к нам везут либо без пошлин, либо с минимальными пошлинами. Но об адаптации к новым реалиям украинских производителей наши власти забыли. Они почему-то акцентируют внимание на росте украинского экспорта в ЕС. А тот факт, что европейские конкуренты вытесняют наши товары с нашего же рынка никого не беспокоит”, – сказал эксперт.

Он отметил, что в итоге потребительские кредиты украинских банков стимулируют продажи импортной техники, а деньги заробитчан создают добавленную стоимость иностранным, а не украинским товарам.

“И чем больше будет минус в торговом сальдо, тем сложнее будет удержаться на плаву украинским производителям”, – предупреждает Кущ.