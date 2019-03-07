//exit;
07.03.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
ЕС, Украина, Экономика
Просмотров:

В Киеве осознали, что ЕС хоронит украинского производителя

Подписание соглашения об ассоциации с ЕС и так называемой зоне свободной торговли больно ударило по украинским производителям.

Об этом заявил финансовый аналитик Алексей Кущ, мнение которого приводит киевская интернет-газета “Страна”.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“У нас растет доля импортной продукции. Подписывая Соглашение об ассоциации с ЕС, Украина открыла границы для европейских товаров, которые к нам везут либо без пошлин, либо с минимальными пошлинами. Но об адаптации к новым реалиям украинских производителей наши власти забыли. Они почему-то акцентируют внимание на росте украинского экспорта в ЕС. А тот факт, что европейские конкуренты вытесняют наши товары с нашего же рынка никого не беспокоит”, – сказал эксперт.

Он отметил, что в итоге потребительские кредиты украинских банков стимулируют продажи импортной техники, а деньги заробитчан создают добавленную стоимость иностранным, а не украинским товарам.

“И чем больше будет минус в торговом сальдо, тем сложнее будет удержаться на плаву украинским производителям”, – предупреждает Кущ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть