В Киеве осознали, что работают на американцев за подачки

13.05.2019, Киев, Владимир Гладков

США просто используют Украину в борьбе против России, время от времени давая «незалежной» небольшие подачки.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил украинский экономист Геннадий Дубов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте подумаем, что будет, если действительно прекратится помощь [США]. Давайте вспомним, какая это была помощь. Прямой финансовой помощи я не помню. Были кредитные гарантии, когда Америка поручилась за Украину, если Украина не отдаст кредит, то его выплатят США. Это немного повлияло на ставку, миллиарда три или четыре таким образом было получено. Прямой финансовой помощи не было.

Мы закупаем там уголь из Пенсильвании, идут разговоры о закупках газа. Мы закупаем тепловозы, ядерное топливо, а где реальная помощь, кроме этих вербальных интервенций?

Нам могут сказать, что эта помощь на международной арене и санкционное давление на Россию, но, простите, Украина – это даже не причина, а повод. Санкционные отношения США и Россией длились на протяжении всего 21 столетия», – сказал Дубов.

В свою очередь, украинский эксперт Андрей Блинов отметил, что новый президент Украины Владимир Зеленский должен будет поставить на ключевые должности своих людей, иначе получится что он избрался зря.

«Наиболее одиозные и ключевые люди, назначенные президентом, даже с одобрением Верховной рады, должны изменяться в случае смены президента. Там более в данном случае, когда команда Порошенко просто с грохотом проиграла президентские выборы. Мы понимаем, что замена министра обороны, начальника Генштаба, министра иностранных дел, генпрокурора, выгляди очевидной.

И если Зеленский на протяжении первого месяца своей каденции не поставит туда других людей, то его эксперты и общество не поймут, зачем он вообще выигрывал выборы. Потому что, имея неподконтрольных людей, он не сможет осуществить никакие элементы своей политики, учитывая, что парламент у нему враждебен», – добавил эксперт.