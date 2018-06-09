09.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве осознали: Нарвались на конфликт с Россией в Азове, а отвечать нечем

Российская армия готова развернуть в Азовском море группировку из 40-ка кораблей и катеров. Кроме того, при необходимости их легко усилит тактическая группа кораблей Черноморского флота, которая занимается обеспечением безопасности Крымского моста.

Об этом в эфире программы «Вопрос национальной безопасности» заявил экс-командующий Военно-Морскими Силами Украины Сергей Гайдук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, при этом, Украине нечем ответить на такое усиление.

«Российская Федерация усилила группировку береговой обороны ФСБ и по тем данным, которые у нас есть, они готовы развернуть в Азовском море до сорока кораблей, катеров и судов береговой обороны.

И, кроме того, после заявлений командования Черноморского флота, они содержат в Керчи целую корабельно-тактическую группу из корветов, тральщиков и противодиверсионных катеров, которые, безусловно, занимаются противодиверсионной охраной Керченского моста и могут быть задействованы на усиление группировки береговой обороны ФСБ РФ.

Что мы имеем в этой ситуации? Это Мариупольский отряд морской охраны, который по своему количественно-качественному составу с 14-го года не изменился… Преимущество в этой ситуации будет однозначно на стороне Российской Федерации», – заявил Гайдук.