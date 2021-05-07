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07.05.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Политика, США, Сюжет дня, Украина
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В Киеве осознали: «Нас будут грабить еще больше»

Новости УкраиныВ ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен обозначил для президента Украины Владимира...

В ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен обозначил для президента Украины Владимира Зеленского круг неприкосновенных лиц.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет киевский политический эксперт Александр Скубченко.

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«Встречей с «гражданским обществом» Блинкен обозначил круг неприкосновенных в Украине и тех, чье мнение — ретрансляция воли США, то есть — закон для Украины. Ведь «гражданское (грантовое) общество» реализует не социальный заказ общества, а задачи своих кураторов из США. За деньги и вопреки интересам Украины, ведь суть их — иностранные агенты», – отмечает автор.

По его словам, встреча Блинкена с украинским премьером – это указание, что правительство должно исполнять волю США, а своего президента – только в том случае, если она не противоречит интересам и задачам США.

Но не менее интересное проходило и в тени: встречи Нуланд с ее «сукиными сынами». Это четко дает понять, что Зеленский — лишь «один из» для начальников. Не главный в их иерархии и не единственный. На нём они замыкать все процессы не будут, а будут работать со всеми напрямую.

В общем, будут нас грабить еще больше. И будут нами воевать с Россией, до последнего из нас, если придется. Для большего Украина, как колония между Россией и ЕС, Штатам не нужна. А Зеленский будет снимать видосики, в которых — рассказывать, что «какая разница» и что «заграница нам поможет». Но, конечно же, не поможет. Перспектива ЕС и НАТО — это лишь новая старая морковка перед мордой осла», – резюмирует Скубченко.

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