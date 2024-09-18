В Киеве осознали: Никто с Зеленским торговать территориями не будет

Вадим Москаленко.  
18.09.2024 18:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


После вторжения ВСУ в Курскую область население РФ только укрепилось в своей поддержке проведения СВО на Украине.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После вторжения ВСУ в Курскую область население РФ только укрепилось в своей поддержке проведения...

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«Я слышал одного из людей, который профессионально занимается информационной политикой. Он этнический русский, но уже много лет живёт на Западе. Он рассказывал, что провели соцопрос примерно через 10 дней после начала [вторжения ВСУ в Курскую область]. И оказалось, что у российского общества на 4% выросла поддержка Путина в войне против Украины. Потому что разворачивался ещё один трек – и «Курская битва, и «ни шагу назад», а мы говорили, на нас нападут – и вот напали», вся эта ахинея», – высказался экс-гауляйтер.

«Я думаю, что, исходя из логики Зеленского и его команды «эффективных менеджеров», имеется в виду предложить определённый обмен территориями. Но, с моей точки зрения, это напрасные надежды. Благодаря удачной, к сожалению для нас, и эффективной информационной политике, в России удалось полностью нивелировать то, что происходит на Курщине», – сокрушался Тука.

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