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Из-за снарядного голода в ВСУ, российская армия сможет освободить город Часов Яр в течение следующих нескольких недель.

Об этом сообщили в пресс-службе запрещённого в РФ нацистского «Правого сектора», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация в Часов Яре крайне сложная. Российское военное командование, вероятно, считает, что постоянная нехватка боеприпасов на Украине позволит российским войскам захватить Часов Яр буквально за несколько недель. Главнокомандующий ВСУ сообщает, что путин приказал войскам РФ захватить Часов Яр ко Дню Победы 9 мая, чтобы был повод для красивых картинок», – бредила нацистка Соколова.

«Информация, что цель российской власти захватить Часов Яр за три с половиной недели указывает на то, что армия сможет как можно больше сил туда кинуть, и город будет захвачен быстрее, чем Бахмут или Авдеевка», – добавила вырусь.