12.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве паника: РФ сформировала боевой кулак в Азовском море

Военно-морские силы Российской Федерации фактически сформировали новую группировку у берегов Крыма – Азовскую флотилию.

Об этом во время онлайн-интервью на сайте «Главком» заявил эксперт «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас уже практически сформирована Азовская флотилия Военно-морского флота РФ. По нашим оценкам, она сейчас насчитывает шесть артиллерийских катеров типа «Шмель», переброшенных из Каспийской флотилии, шесть или семь малых десантных кораблей типа «Серна», тоже переброшенных из Каспийской флотилии РФ”, – сказал Клименко.

“Два дня назад в Азовское море прибыли два ракетных корвета «Град Свияжск» и «Великий Устюг» тоже из Каспийской флотилии РФ. Эти два корвета вооружены ракетами «Калибр». Это те самые корветы, которые в конце 2015 года выполняли первые стрельбы крылатыми ракетами «Калибр» по территории Сирии. Цель совершенно понятна. Это военно-морская группировка, которая может действовать в акватории Азовского моря против азовского побережья Украины», – заявил Клименко.