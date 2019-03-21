В Киеве подсчитали: Порошенко тратит на телерекламу по 6 миллионов гривен в день

21.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Больше всех на предвыборную телерекламу в январе-феврале 2019 года потратила кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, существенно превысив потраченные на аналогичную деятельность суммы других кандидатов, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом свидетельствует анализ, проведенный общественным движением «Честно».

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«Юлия Тимошенко потратила за два месяца на телерекламу 78,9 млн грн, Петр Порошенко — 54,9 млн грн, за ним следуют Сергей Тарута и Александр Вилкул — соответственно 52 и 51,7 млн грн. Юрий Бойко потратил на рекламу 49,2 млн грн», — говорится в результатах исследования, презентованных на пресс-конференции в четверг в Киеве, отмечает Интерфакс-Украина.

В то же время кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский потратил на телерекламу за два месяца 26,6 млн грн, лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко — 32,2 млн грн, лидер Радикальной партии и глава одноименной парламентской фракции Олег Ляшко — 43,6 млн грн.

«По прогнозам, ключевые игроки только в рамках официальной избирательной кампании потратят на телевизионную рекламу около 200-300 млн грн. Забегая наперед, Петр Порошенко, например, уже в марте вышел на такие масштабы рекламных кампаний, что тратит в день 6 млн грн», — отметил аналитик движения «Честно» Игорь Фещенко.

При этом он отметил, что кандидаты в президенты не придерживаются украинского законодательства.

«Политики, в большинстве своем не хотят соблюдать правила, которые они сами установили. Закон „О выборах президента Украины“ категорически запрещает транслировать какую-либо агитацию, политическую рекламу до официальной регистрации и открытия избирательного счета», — сказал Фещенко.

Он обратил внимание, что по имеющимся подсчетам движения, еще до официальной регистрации кандидатами в президенты и открытия избирательных счетов потенциальные кандидаты потратили 560 млн грн на рекламу и агитацию.

Аналитики «Честно» также отмечают, что в эфирах семи телеканалов более половины политической рекламы была от какого-то одного из кандидатов.

В частности, такая тенденция наблюдается с политрекламой Порошенко на его собственном «5 канале» (около 100% всей политической рекламы), «Эспрессо» (около 90%), «ZIK» (около 70%) и «Прямой» (около 60%). Часть от общего показа роликов политической рекламы у Юрия Бойко составила почти 70% на телеканале «НТН».