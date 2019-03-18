В Киеве представителю Путина в Крыму заочно дали 13 лет

18.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Украинский суд заочно приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего представителя президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олега Белавенцева, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил на странице в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

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“К 13 годам лишения свободы заочно приговорен уполномоченный представитель президента РФ в так называемом «Крымском федеральном округе» Белавенцева Олега Евгеньевича, который 18.03.2018 приговором Святошинского районного суда города Киева признан виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины”, – отметил Луценко.

Как уверяет украинский генпрокурор, Белавенцев “в период февраля-марта 2014 года у сговоре с другими представителями власти РФ на территории Крыма организовывал совершение российскими военными во взаимодействии с военными казачьими обществами действий, направленных на организацию оккупации и дальнейшую аннексию территории полуострова. Кроме того, Белавенцев подстрекал украинских военнослужащих к совершению государственной измены”.