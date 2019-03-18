Выборы
//exit;
18.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Крым, Политика, Украина
Просмотров:

В Киеве представителю Путина в Крыму заочно дали 13 лет

Украинский суд заочно приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего представителя президента Российской Федерации в Крымском федеральном округе Олега Белавенцева, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил на странице в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“К 13 годам лишения свободы заочно приговорен уполномоченный представитель президента РФ в так называемом «Крымском федеральном округе» Белавенцева Олега Евгеньевича, который 18.03.2018 приговором Святошинского районного суда города Киева признан виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательство к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины”, – отметил Луценко.

Как уверяет украинский генпрокурор,  Белавенцев “в период февраля-марта 2014 года у сговоре с другими представителями власти РФ на территории Крыма организовывал совершение российскими военными во взаимодействии с военными казачьими обществами действий, направленных на организацию оккупации и дальнейшую аннексию территории полуострова. Кроме того, Белавенцев подстрекал украинских военнослужащих к совершению государственной измены”.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть