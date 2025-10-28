В Киеве предупреждают: Альянс евроскептиков ширится и растёт в ЕС
Всё больше европейских политиков отказываются от антироссийской политики Брюсселя ради интересов своих государств.
Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Восточная Европа столкнется с перспективой орбанизации, по имени венгерского премьера. Что и происходит. Победа Бабиша на выборах в Чехии.
Это альянс евроскептиков, идеология экономического эгоизма. Проблемы собственной страны превыше всего. И будут выступать против диктата Брюссельской бюрократии», – сказал Золотарев.
«Что из этого получится? Раз Брюссель не даёт денег, Будапешт всё больше ориентируется на Китай. Пекин, естественно, рад. Дипломатия чековой книжки работает.
А чехи – это немножко другой случай, они по менталитету ближе к немцам. Поэтому заявление о том, что ни одной кроны из бюджета Украине, пускай брюссельские бюрократы финансируют. Это евроскептики.
И эта тенденция будет набирать обороты. То есть пока это такой евроскептицизм, разочарование в реалиях Евросоюза, оно пока только набирает обороты. Еще и Германия с этим столкнется», – подытожил он.
