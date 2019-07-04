04.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, Украина
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В Киеве признали, что гамбургский трибунал России не указ

Международный трибунал по морскому праву не имеет механизмов принуждения государства к выполнению его решений, поэтому Россия может проигнорировать требование освободить украинских моряков, задержанных при попытке несанкционированно прорваться через территориальные воды РФ.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил адвокат арестованных украинских моряков Николай Полозов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Де-юре трибунал, как и другие институции ООН, кроме Совета безопасности, не имеет практической возможности, какого-то института судебных приставов, судебных маршалов, которые могут обязать государство немедленно выполнить решение.

Он существует на добросовестности тех, кто согласился выполнять нормы Конвенции ООН по морскому праву, и надо отметить, что раньше РФ, будучи фигурантом по делу Arctic Sunrise, выполняла те решения, которые принимал международный трибунал», – отметил Полозов.

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