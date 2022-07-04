В Киеве признали, что корабли НАТО испугались российских ракет

Новости Украины

Нечерноморские страны НАТО вывели свои корабли из Черного моря накануне начала спецоперации ВС РФ, потому что не верили в победу Украины и не хотели, чтобы по этим плавсредствам ударили российские ракеты.

Об этом в эфире интернет-канала «Цензор.нет» заявил беглый крымский экономист, замглавы Майдана иностранных дел Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Клименко, НАТО боится конфликта с Россией, поэтому говорить о том, что Альянс примет какое-то участие в помощи Украине не приходится.

«2021 год был лучшим с точки зрения военно-морского присутствия НАТО в Черном море по количеству кораблей. Они там 60% календарных дней прикрыли, было наибольшее количество ракетных кораблей, мощных – американцы, британцы, итальянцы, французы, испанцы. И вдруг 2 января все, идет пауза. Мы восемь лет это мониторим, – пауза была нестандартная абсолютно. Потом мы поняли, что они отозвали военные корабли из Черного моря, просто отозвали их на месяц раньше, чем посольства из Киева. То есть это было явление одного порядка, они считали, что будет война, что Украина проиграет эту войну, и они свои военные корабли из Черного моря вывели намного раньше, чем посольства из Киева», – сказал экономист. «Это абсолютно прагматическое событие, потому что, например, один ракетный эсминец типа «Арли Берк», которых мы увидели очень много в Черном море, у него 102 крылатых ракеты на одном. Это в два раза больше, чем ракетный залп всего Черноморского флота Российской Федерации. То есть присутствие, я уверен абсолютно, и тому есть примеры, которые были во время разных обострений на протяжении восьми лет войны, присутствие мощного ракетного корабля страны НАТО в Черном море – это фактор сдерживания. Если бы 24 февраля было два-три мощных корабля стран НАТО в Черном море, много чего в Черном море пошло бы не так. Они очень боятся столкновения с Российской Федерацией, потому что даже случайное попадание ракеты в военный корабль НАТО будет считаться нападением на эту страну, потому что территория военного корабля – это суверенная территория государства, в отличие от коммерческих. Потому я не верю в то, что сейчас НАТО будет что-то делать», – заявил Клименко.