В Киеве признали, что «морская коалиция» против России распадается

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Широко разрекламированная «морская коалиция» против России, которая якобы сформировалась после очередного заседания министров обороны НАТО в формате «Рамштайн», заметно «похудела».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Иван Киричевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько угодно можно говорить о создании разных морских коалиций, но, может быть, нам британцы наконец-то дадут эти тральщики, которые зависли в разном статусе полтора года. Можно просто без разных морских коалиций нам просто их передать?», – недоумевает эксперт.

«В этой коалиции Великобритания-Норвегия меня немного беспокоит, куда делись Нидерланды? Нидерланды нам после какого-то «Рамштайна» обещали хотя бы в 2025-м году выделить пару тральщиков и, возможно, чем-то помочь. Не-а. С Данией были какие-то наметки – тоже, видите, что-то в этой истории Дания не фигурирует. Куда пропала эта вся компания, почему только Великобритания и Норвегия? Это вызывает еще больше вопросов – а куда все делись?», – заявил Киричевский.