В Киеве признали, что «морская коалиция» против России распадается

Анатолий Лапин.  
14.12.2023 10:56
  (Мск) , Киев
Просмотров: 546
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина


Широко разрекламированная «морская коалиция» против России, которая якобы сформировалась после очередного заседания министров обороны НАТО в формате «Рамштайн», заметно «похудела».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Иван Киричевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Широко разрекламированная «морская коалиция» против России, которая якобы сформировалась после очередного заседания министров обороны...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


«Сколько угодно можно говорить о создании разных морских коалиций, но, может быть, нам британцы наконец-то дадут эти тральщики, которые зависли в разном статусе полтора года. Можно просто без разных морских коалиций нам просто их передать?», – недоумевает эксперт.

«В этой коалиции Великобритания-Норвегия меня немного беспокоит, куда делись Нидерланды? Нидерланды нам после какого-то «Рамштайна» обещали хотя бы в 2025-м году выделить пару тральщиков и, возможно, чем-то помочь. Не-а. С Данией были какие-то наметки – тоже, видите, что-то в этой истории Дания не фигурирует. Куда пропала эта вся компания, почему только Великобритания и Норвегия? Это вызывает еще больше вопросов – а куда все делись?», – заявил Киричевский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть