В Киеве признали, что судьба Украины будет решаться без нее

Дальнейшая судьба Украины будет решаться без ее участия, поскольку она не смогла положить конец войне.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в рамках начавшегося глобального противостояния будут возникать новые конфликты и будущее Украины решится вместе с ними.

«Скорее, речь будет идти о том, какими путями можно выходить из начавшейся Третьей мировой, у которой еще будет несколько очагов. Украино-российская война не дала, к сожалению, ответ на этот вопрос. Что важно, если мы говорим о глобальной составляющей войны.

Мы либо можем стать инициаторами, источниками новых практик преодоления конфликтов, либо это будет решаться в каких-то других точках, а мы будем вынуждены следовать по следу. Судьбу Украины будут решать без Украины, потому что мы оказались не в состоянии найти способ прекратить военные действия и выйти на невоенное решение», – заявил Ермолаев.