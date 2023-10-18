В Киеве признали, что судьба Украины будет решаться без нее

Анатолий Лапин.  
18.10.2023 15:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 603
 
Война, Дзен, Политика, Украина


Дальнейшая судьба Украины будет решаться без ее участия, поскольку она не смогла положить конец войне.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дальнейшая судьба Украины будет решаться без ее участия, поскольку она не смогла положить конец...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По словам эксперта, в рамках начавшегося глобального противостояния будут возникать новые конфликты и будущее Украины решится вместе с ними.

«Скорее, речь будет идти о том, какими путями можно выходить из начавшейся Третьей мировой, у которой еще будет несколько очагов. Украино-российская война не дала, к сожалению, ответ на этот вопрос. Что важно, если мы говорим о глобальной составляющей войны.

Мы либо можем стать инициаторами, источниками новых практик преодоления конфликтов, либо это будет решаться в каких-то других точках, а мы будем вынуждены следовать по следу. Судьбу Украины будут решать без Украины, потому что мы оказались не в состоянии найти способ прекратить военные действия и выйти на невоенное решение», – заявил Ермолаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть