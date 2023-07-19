В Киеве признали, что Украина не справляется с русскими и готовятся к вводу иностранных армий
Украина может принять новую Конституцию, в которой будет разрешено привлечение иностранных войск на ее территорию.
Об этом в эфире интернет-канала «Новости Live» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению эксперта, речь может идти о войсках стран Балтии или даже Британии и создании нового военного союза вне НАТО с участием Украины.
«Мы прекрасно понимаем, что тут есть определенная логика. Первая логика – это, возможно, подготовка к размещению иностранных войск на территории Украины. Прежде всего, стран Балтии, Польши, возможно, Британии, возможно других. Тут две причины – с одной стороны, причиной может быть то, что Украина войдет в какой-то военный блок или может быть создан военный блок. И этот военный блок может называться совсем не НАТО, а как-то по-другому», – сказал политолог.
По его словам, после Вильнюсского саммита НАТО этот вариант значительно актуализировался.
«Дело в том, что единственный ресурс, которым мы владеем в этой войне, – это человеческий ресурс. И этот ресурс постепенно исчерпывается. Если война будет продолжаться долго, несколько лет, мы не сможем справиться с тяжестью этой войны без прямой помощи людьми, войсками наших союзников и партнеров, с учетом того, что человеческий ресурс в России значительно больше.
Более того, союзники России более готовы давать свои войска. Я имею в виду Иран, Северную Корею, Белоруссию, Сирию и другие страны. Потому нам нужны будут войска иностранные, если мы хотим иметь шанс, возможность продолжать оборону или освобождать оккупированные территории», – заявил Бортник.
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