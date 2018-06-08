08.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Киеве признали, что воспеваемые Майданом исторические “герои” – лузеры и пораженцы

В истории Украины те силы, с которыми себя ассоциирует современная украинская пропаганда, могли побеждать только беззащитных и безоружных.

К такому выводу пришли украинские политологи Дмитрий Джангиров и Евгений Филиндаш в эфире передачи «Работа над ошибками» на канале портала «Капитал», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Главная проблема [постмайданной Украины] в том, что, в принципе, нации обычно ищут свою легитимность в какой-то битве – часто мифической, но, тем не менее, и у венгров есть тысячу с лишним лет назад победа над славянами, то есть, когда родилась нация. А вот здесь сложно с победами, потому что Конотопская битва – всё-таки татарский конный авангард разбил русский, украинцы-то особо не принимали участия, и так же много – тяжело с победами. А с победами над москалями ещё сложнее.

Есть, конечно, грандиозные победы над евреями, но сейчас о них как-то не корректно вспоминать. Хотя там были полные разгромы», – заявил ведущий передачи Джангиров.

«Над безоружным и неспособным дать отпор населением», – закончил мысль Филиндаш.

«А так, да – у украинских националистов с победами большая напряжёнка», – отметил он.

«Победы в освободительную войну над поляками, но это было движение к Переяславской Раде», – сказал Дмитрий Джангиров.

«Да, Богдан Хмельницкий у них тоже под большим вопросом, куда его записывать – в «зрадныки» волелюбной украинской нации или в освободители. Я во времена Ющенко писал статью «Украина – страна поражений?», так как при нём началось это выпячивание всяческих трагедий, голодоморов, годовщин каких-то поражений и так далее – за неимением побед.

Нет побед тех сил, с которыми себя ассоциирует нынешняя власть и евромайданная публика. Они же проигрывали постоянно. Если брать XX век, то что петлюровцы, что бандеровцы – на стороне проигравших, их били, а не они. Кроме безоружного населения, естественно», – заявил Филиндаш.