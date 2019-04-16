В Киеве признали Украину финансовым лузером

16.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Режим Порошенко превратил Украину в финансового банкрота, способного существовать только за счёт получения новых долгов и вынужденного работать исключительно на обслуживание старых кредитов.

Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страна является финансовым лузером, банкротом, и существует только за счёт новых долговых обязательств, которые берутся. Сейчас, в этом квартале, опять одолжили внутри страны, под гарантии Мирового банка, более 100 миллиардов гривен, это больше 3 миллиардов евро. А отдали 125 миллиардов гривен, то есть почти 4 миллиарда евро. По сути, сегодня вся Украина работает на обслуживание тех государственных долгов, которые были сделаны Порошекно, Гройсманом, Яценюком, Яресько, Гонтаревой», – отметил Соскин.

По его мнению, ситуацию на Украине нельзя сравнивать с положением дел в богатых западных странах.

«Конечно, что у Италии значительно больше (долгов – прим. ред.), у США, у Франции, Испании, и так далее. Дело в том, что у них обслуживание долга осуществляется под 1-3 процента. А украинский долг обслуживается под 10-12 % годовых. Это означает, что на эти суммы, которые были взяты, начисляется 10-12% годовых, это безумие. Потому что это только проценты, а надо думать, как отдавать кредитное тело. То есть надо, чтобы взятые в долг деньги работали с доходностью хотя-бы до 18-20% годовых. Но мы не знаем, куда эти деньги были вложены», – сказал эксперт.

Экономист добавил, что киевская власть, загнавшая Украину в нищету и долговую кабалу и заставившая народ работать исключительно на обслуживание полученных кредитов, стремительно богатеет.

«Нынешняя власть разбогатела, сделала себе заработные платы от тысячи евро и выше, она получают огромные суммы – сотни тысяч гривен. С другой стороны, уничтожен средний класс, заниматься малым и средним бизнесом практически невозможно, пенсионный фонд является банкротом. И Украина сегодня работает, фактически, на то, чтобы отдавать кредиты, которые были взяты у МВФ и Мирового банка.

И денежная масса в гривне всё время увеличивается, поэтому, по сути, есть скрытая инфляция. При порошенковском режиме цены на тепло, коммунальные услуги, общественный транспорт и всё остальное были подняты в разы. Фактически сегодня люди выживают, основная масса населения стала бедными, и практически не в состоянии содержать себя и свою семью», – резюмировал Соскин.