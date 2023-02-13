В Киеве признали: Волна коррупционных скандалов – показуха для Запада

Вадим Москаленко.  
13.02.2023 20:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 308
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Коррупция, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Прогремевшие на Украине коррупционные скандалы совершенно неслучайно состоялиь именно накануне проевропейского форума в Киеве и турне Владимира Зеленского к западным хозяевам.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Прогремевшие на Украине коррупционные скандалы совершенно неслучайно состоялиь именно накануне проевропейского форума в Киеве...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Этот почти триумфальный визит Зеленского в три европейские столицы, уровень приёма, отношение и к нему, и к нашей стране, символика обращений, другие детали – всё это подтверждает успешность визита. Завтра будет очередная платформа «Рамштайн», уже начинается дискуссия о поставках самолётов. А коррупционные скандалы, и то, что потом стало реакцией на них, это произошло ещё в январе, некоторые и в прошлом году. То есть сама проблема коррупции с войной никуда не исчезла», – отметил он.

«Сами по себе эти скандалы и волна демонстраций борьбы с коррупцией – я бы так сказал, потому что были и реальные действия, особенно по кадровым решениям. Но, безусловно, был и демонстративный эффект, который был нужен перед саммитом «Украина-ЕС», и для демонстрации обществу, что есть реагирование на проблему, что власть знает об этих проблемах и реагирует на них. И, безусловно, это были и сигналы для наших партнёров», – сказал Фесенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть