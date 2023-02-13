В Киеве признали: Волна коррупционных скандалов – показуха для Запада

Прогремевшие на Украине коррупционные скандалы совершенно неслучайно состоялиь именно накануне проевропейского форума в Киеве и турне Владимира Зеленского к западным хозяевам.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил обслуживающий интересы офиса президента Украины политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот почти триумфальный визит Зеленского в три европейские столицы, уровень приёма, отношение и к нему, и к нашей стране, символика обращений, другие детали – всё это подтверждает успешность визита. Завтра будет очередная платформа «Рамштайн», уже начинается дискуссия о поставках самолётов. А коррупционные скандалы, и то, что потом стало реакцией на них, это произошло ещё в январе, некоторые и в прошлом году. То есть сама проблема коррупции с войной никуда не исчезла», – отметил он.

«Сами по себе эти скандалы и волна демонстраций борьбы с коррупцией – я бы так сказал, потому что были и реальные действия, особенно по кадровым решениям. Но, безусловно, был и демонстративный эффект, который был нужен перед саммитом «Украина-ЕС», и для демонстрации обществу, что есть реагирование на проблему, что власть знает об этих проблемах и реагирует на них. И, безусловно, это были и сигналы для наших партнёров», – сказал Фесенко.