В Киеве признают, что ключевые элиты Украины готовы к заморозке или переговорам

Анатолий Лапин.  
06.02.2024 10:57
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина


На Украине прекрасно понимают, что для нее ситуация на фронте будет лишь ухудшаться.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине прекрасно понимают, что для нее ситуация на фронте будет лишь ухудшаться. Об...

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По его словам, в стране сформировалась группа, ориентированная на замораживание войны или даже на заключение мирных соглашений.

«Эта группа все больше и больше проявляется в украинском истеблишменте. Я думаю, что такие же группы внутри западных партнеров, то есть они опираются на западных партнеров. Ну мы видим похожие слова в той или иной интерпретации говорил и Арахамия, и Валерий Чалый, Мельник, время от времени – Арестович.

Напомню, что эти люди практически все или участники Минской переговорной группы в свое время, или участники Стамбульской переговорной группы. То есть вокруг этих людей формируется осознание того, что нужно достигать какого-то мира», – сказал эксперт.

«Я больше скажу: с кем бы я ни общался из крупного бизнеса, военных руководителей, все понимают, что ситуация зашла в такое место, в котором ее надо фиксировать, потому что перспективы очень туманные, а в дальнейшем она может ухудшаться эта ситуация.

Ключевые элиты украинские, мне кажется, уже готовы к или замораживанию войны, или к каким-то переговорам через посредников о мире и всем остальном», – заявил Бортник.

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