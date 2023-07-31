В Киеве призывают к полному истреблению народов России

Вадим Москаленко.  
31.07.2023 15:14
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Россия, Русофобия, Украина


Главным врагом украинских неонацистов является «глубинный народ» России, который, по представлениям бандеровцев, должен быть полностью уничижен.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил объявленный в розыск в РФ экс-главарь УНА-УНСО Дмитрий Корчинский., передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главным врагом украинских неонацистов является «глубинный народ» России, который, по представлениям бандеровцев, должен быть...

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«Как оказалось, мы не понимали РФ, и только сейчас начинаем её понимать. Это не диктатура, Путин не диктатор. Там есть разные группировки, группы, а Путин отвечает за пропаганду. Диктатор без репрессий – не диктатор.

И воюем не с Путиным, не с путинским режимом. Мы воюем со всей страной. И вся страна поддерживает и радуется этой войне. Абсолютное большинство ванюшек в глухой деревне, они все радуются тому, что происходит на Украине.

И это война с ними, на самом деле. Это надо понять. Не Путин, Путин – это пропаганда. А все остальные – это глубинный народ и те, кто его представляет. Именно их мы и должны уничтожить», – сказал Корччинский.

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