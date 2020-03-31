31.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Медицина, Политика, Россия, Украина
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В Киеве призывают срочно обратиться к РФ за помощью, чтобы избежать итальянского сценария




Украине уже сегодня нужна форсированная помощь в борьбе с коронавирусом, в том числе от России. В противном случае уже через неделю ситуация с заболеваемостью может поти по итальянском сценарию.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил киевский политолог Павел Рудяков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас нам нужна помощь форсированная. Пройдет неделя – дней десять, мне хотелось бы ошибиться, но нам понадобится такая же помощь, как Италии. Россия нам могла бы помогать не посылая военно-транспортные самолеты, как в Италию, а заезжая на автобусах и привозя то, что нам нужно, по крайней мере в восточный регион.

Но мы же не обращаемся. И даже ценой жизней людей, которые погибнут, если этой помощи нет. Точно также с Китаем… Мы вынуждены будем в какой-то момент, когда у нас не останется – Европа нам поможет финансово, ресурсом сейчас, но это какая помощь: «Вот тебе рубль, отдашь мне потом десять», – заявил Рудяков.

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