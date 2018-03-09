09.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве пролилась кровь тягнибоковца – начались разборки между майданщиками

В центре Киева избили депутата Верховной Рады Юрия Левченко. Об этом в своем блоге заявил его соратник по ВО «Свобода» Александр Аронец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, «свободовцы» противостоят стройке в районе Татарки, где возле исторического строения – «дома одного из основателей УНР Прокоповича» – собираются возвести высотку.

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По данным националистов, стройку «крышует» мэрия Виталия Кличко, для охраны наняты спортсмены – т.н. «титушки».

«Свободовцы» играют на чувствах местных жителей, которые хотят сохранить свои гаражи – они пойдут под снос в случае строительства высотки.

«На улице Половецкой 25-27, где мы вместе с общиной с полчетвертого утра противостояли кличковским титушкам из благоустройства, чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку, наемники Кличко жестко (до потери сознания) избили народного депутата Юрия Левченко (еще и вплотную несколько раз в глаза баллоном напрыскали так, что у него теперь подозрение на ожог). Только что отвез его в больницу. P.S. Если хотите отомстить приезжайте туда, кличковское титуханы и дальше грабят имущество людей», – написал в своем блоге Аронец.

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