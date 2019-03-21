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21.03.2019, Киев, Михаил Рябов
 
История, Крым, Россия, Русская Весна, Украина
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В Киеве раскрыли, что ждало Крым в случае промедления с референдумом

Глава МВД Украины Арсен Аваков считает, что Киев смог бы к маю-июню 2014 года вернуть контроль над ситуацией в Крыму, поскольку к этому времени майданщики смогли подчинить и укомплектовать дезорганизованные после переворота силовые органы.

«Можно ли было в феврале-марте удержать? В феврале-марте нельзя. В мае-июне уже было бы можно. Но в этом и коварство, что нанесен был удар очень точно – в  тот момент, когда мы были максимально дезорганизованы», – сказал Аваков в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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По словам главы МВД, часть украинской милиции в Крыму была готова участвовать в репрессиях против участников Русской весны.

«У нас оставались верные милиционеры. Например, Аброськин мне из Севастополя и говорил: «У меня тут есть пять верных человек, мы сейчас арестуем Чалого». Я говорю: «А что дальше будешь делать?» – «Отвезем его в Симферополь» – «А в Симферополе уже власть новая, вышла из-под нашего контроля», – поделился воспоминаниями Аваков.

«Тогда это не был один Крым. То же самое происходило в Одессе, Харькове, Запорожье и так далее. Я как сейчас помню – мы подъехали к воротам резиденции в Форосе, идут переговоры с охраной, а мне параллельно набирают из Харькова: там идет митинг, идут столкновения, выступают Кернес, Добкин, я звоню Кернесу, Добкину, начинаю им говорить резкие вещи – «не переходите грань»… Горело по всей стране, мы не могли предположить, где самая опасная ситуация. Сил у нас было мало, разведки не было… Я потом вернулся сюда. Обзванивал крымских начальников милиции. Каждый говорил – «товарищ министр, у нас все хорошо, спокойно». А на следующий день перестали брать трубки. 90% перешло… Это то семя, которое проросло», – сказал глава МВД Украины.

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