В Киеве рассчитывают отобрать у РФ и прибрать к рукам все активы СССР

27.12.2021  20:50 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, СССР, Украина
Новости Украины

Поскольку Россия якобы не может считаться государством, всё наследство Советского Союза должно принадлежать Украине.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил глава ОО «Защита простых людей», отъявленный русофоб Дмитрий Павличенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку Россия якобы не может считаться государством, всё наследство Советского Союза должно принадлежать Украине....

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Украинский «общественник» выразил убеждение, что якобы юридически СССР и РФ не являются государствами, следовательно, правопреемственности России от СССР не может быть. Поэтому только Украина имеет право претендовать на активы Советского Союза и право распоряжаться ими.

«Согласно Беловежским договорённостям, где был создан Союз Независимых Государств, статус государства имеет только одна страна в лице самостоятельной державы Украина. Поэтому я официально заявляю, что все активы должны перейти Украине для их сохранения и перераспределения между странами бывших советских республик, которые состоялись», – сказал он.

Кроме того, Павличенко отметил, что киевская организация «Защита простых людей» обязуется подать в ООН, ОБСЕ, Европарламент и другие международные организации обращение «о Российской Федерации как о стране, которая не состоялась». А также поднять вопрос о включении в дело, которое рассматривается в Гааге, по ситуации на Украине, физических лиц «безгосударственной субъектности», а именно Путина, Шойгу и прочих «причастных к посягательству на территориальную целостность Украины».

Также он потребовал от МИД Украины разорвать все дипломатические отношения с Россией.

«Мы подадим обращение в ООН о необходимости самоопределения всех автономных республик, которые сейчас находятся на территории РФ.

Мы, народ Украины, требуем от МИД немедленно прекратить все дипломатические отношения с РФ как с государством, которое не состоялось. Потому что мы не знаем их права субъектности, и от чьего лица выступает Путин», – заявил он.

Также Павличенко «от лица всего украинского народа» объявил референдумы 2014 года в Крыму и Донбассе нелегитимными.



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