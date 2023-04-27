В Киеве рассказали, как сидевшие в подвалах мариупольцы ненавидели укронацистов

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В 2022 году во время Мариуполя многие местные жители понимали, что в войне и разрушениях виноваты ВСУ, которые во время боя прикрываются мирными жителями.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил украинский фотограф Евгений Малолетка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он рассказал, как в 2022 году работал в прифронтовом Мариуполе и регулярно натыкался на негативную реакцию местных жителей.

«Очень многие не понимали, что именно мы там делаем. У людей было – очень много вопросов. И когда ты приходишь в бомбоубежище, там очень много людей, и они на тебя набрасываются, будто ты крайний. И ты виноват во всех грехах, что русские обстреливают Мариуполь, и что люди вынуждены прятаться в подвалах. Но мы ж не виноваты, это не мы обстреливаем. Мы просто тут находимся рядом с ними, так же живём, добываем воду, ищем электричество», – плакался Малолетка.

Напомним, в ходе всей войны против России укронацисты регулярно прятались за спинами местного населения, ведя огонь из жилых домов, убежищ, больниц, и т.д.