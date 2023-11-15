В Киеве рассказали, зачем ВСУ самоубийственно цепляются за левый берег Херсонщины

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Плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области, за который идут ожесточённые бои, не станет точкой для широкомасштабного наступления на Крым, однако позволит украинской армии, в случае удачи, совершать диверсионные рейды вглубь российской территории с целью удара по коммуникациям для обрушения Южного фронта.

Об этом в эфире канала «UkrLife» заявил украинский военный эксперт Сергей Грабский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Интересные события продолжают иметь место на левом берегу Днепра, где украинские силы обороны создали серую зону. Причём, нужно отметить, в отличие от традиционных плацдармов, мы создаём достаточно широкую и протяжённую серую зону, которая служит, в том числе, задаче рассредоточить внимание противника и заставить его сосредотачивать там большое количество войск, которые они могли бы использовать на других направлениях. Это направление является для нас очень и очень интересным, но я бы всё-таки проявлял определённую сдержанность, потому что некоторые наши горячие головы говорят о том, что, вот, мы сейчас перебросим огромное количество войск, мы произведём наступательную операцию в район Крыма, противник уже бежит и так далее. Ничего подобного не случается», – сказал Грабский.

При этом, по его словам, речи о широкомасштабном наступлении нет.

«Противник, понимая исключительную важность этого направления, а важность определяется, в первую очередь, расстоянием. Если взять линейку, по прямой от Алешек до Армянска всего 86 километров. Расстояние достаточно критичное, с учётом тех линий обороны, которые созданы на этом направлении, вернее их минимального количества, чтобы создать угрозу прорыва и серьёзных рейдовых действий украинских войск. Подчёркиваю – рейдовых действий, не широкомасштабного наступления, которые серьёзно могут повредить коммуникации и разрушить коммуникации и логистические направления, которые связывают временно оккупированный Крым с Северной Таврией. Что может, в принципе, обрушить Южный фронт», – рассуждает эксперт.