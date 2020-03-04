В Киеве разработали проект ужесточения блокады Крыма

04.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина должна максимально ужесточить санкционный режим в отношении Крыма. Речь идет о полном запрете судоходства у берегов полуострова,привлечении к уголовной ответственности через Интерпол капитанов судов, которые заходят в крымские порты, «закрытые» Украиной.

Об этом в эфире ЧТРК заявил бывший первым замруководителя Госгидрографии Богдан Устименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я предлагаю закрыть полностью территориальные воды, весь пояс вокруг Крымского полуострова, поскольку мы не контролируем эти воды. Фактически мы не можем там проводить гидрографические замеры, которые необходимы для морских навигационных карт. Во-вторых, мы не выставляем там средства навигационного обеспечения, буи, мы не контролируем там маяки и вообще мы не можем там отвечать за безопасность, которая возложена на Украину как на прибрежное государство», – сказал Устименко.

Он пояснил, что для этого Украине нужно принять закон о территориальных водах.

«У нас нет закона про территориальные воды вообще в нашем законодательстве. Я считаю, что необходимо принять этот закон немедленно, а также установить ответственность за пересечение этой «красной зоны». Ответственность должна быть уголовной. И при установлении достаточно легко установить, какие именно суда заходят в закрытые крымские порты, а также установить капитанов, которые фактически осуществляют руководство этим судном. И если будет возложена уголовная ответственность на российских капитанов – и их потом преследовать при помощи механизмов Интерпола, мы очень быстро закроем эту лавочку», – заявил Устименко.

Также «эксперт» посчитал, что сумма ущерба, понесенного Украиной за потерю Крыма, может быть «космической»: «Там будут космические цифры. Я слышал от некоторых экспертов, что мы потеряли только государственного имущества на территории Крыма порядка одного триллиона долларов США».