В Киеве решили, что своих моряков выгоднее оставить в РФ

09.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Украине следует использовать задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе моряков ВМСУ для введения Западом антироссийских санкций.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-замглавы администрации президента Украины (2015-2019 гг.) Константин Елисеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У нас тут был известный адвокат Николай Полозов, и он разъяснил, что всё не так просто. Он сказал, что приговор трибунала есть, но нет такого механизма, чтобы этот трибунал встал и сказал: с сегодняшнего дня ты, ты и ты, все страны, которые подписали, должны это выполнять. Выясняется, что нет! Каждая страна, если хочет, то может, а если нет, то нет, понимаете? И Путин плевал на это слюнями, и всё», – разочарованно рассказал бывший российский телеведущий Матвей Ганапольский, перебравшийся в Киев.

«Понимаете, для того, чтобы это случилось, нужно работать. Например, невыполнение Минских договорённостей тоже не предусматривает введение санкций, но они введены за то, что Россия не выполнила Минские договорённости! Так же и тут, но я всё-таки думаю, что надо и дальше работать над тем, чтобы не только ЕС, но и выносить этот вопрос на Совбез ООН. До сих пор, к сожалению, это не вынесено. Почему – не знаю, кто-то блокирует», – заявил Елисеев.