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Американский предприниматель Илон Маск, призывающий к прекращению поставок оружия Украине, якобы совершенно не разбирается в вопросах политики и говорит откровенные глупости.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил заместитель главы правления так называемого украинского «Института Черноморских стратегических исследований» Александр Хара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень уважаю Маска за его технологические вещи, но он точно не имеет понятия – ни о стратегии, ни о внешней политике. Собственно, когда он говорит: «Нам надо предотвратить эту катастрофу, которая буквально через пять минут произойдёт, если Украине не перестанут помогать» – безусловно, это глупости», – рассуждал эксперт.

По мнению Хара, западное сообщество не должно пытаться прекратить войну дипломатическими методами – необходимо накачивать Украину оружием до самого конца.

«Также глупостью является телефонный звонок Путину кого угодно – Трампа, Папы Римского. С надеждой, что он просто благодаря симпатии к Трампу скажет: «Мои геополитические амбиции, восстановление Российской империи, или разрушение либерального Запада, который враг номер один?». Разумеется, это глупости. Один звонок не может разрешить клубок противоречий», – резюмировал он.