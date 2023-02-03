В Киеве ругают Маска: Несёт глупости и не разбирается в политике

Вадим Москаленко.  
03.02.2023 21:32
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Американский предприниматель Илон Маск, призывающий к прекращению поставок оружия Украине, якобы совершенно не разбирается в вопросах политики и говорит откровенные глупости.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил заместитель главы правления так называемого украинского «Института Черноморских стратегических исследований» Александр Хара, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Американский предприниматель Илон Маск, призывающий к прекращению поставок оружия Украине, якобы совершенно не разбирается...

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«Я очень уважаю Маска за его технологические вещи, но он точно не имеет понятия – ни о стратегии, ни о внешней политике. Собственно, когда он говорит: «Нам надо предотвратить эту катастрофу, которая буквально через пять минут произойдёт, если Украине не перестанут помогать» – безусловно, это глупости», – рассуждал эксперт.

По мнению Хара, западное сообщество не должно пытаться прекратить войну дипломатическими методами – необходимо накачивать Украину оружием до самого конца.

«Также глупостью является телефонный звонок Путину кого угодно – Трампа, Папы Римского. С надеждой, что он просто благодаря симпатии к Трампу скажет: «Мои геополитические амбиции, восстановление Российской империи, или разрушение либерального Запада, который враг номер один?». Разумеется, это глупости. Один звонок не может разрешить клубок противоречий», – резюмировал он.

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