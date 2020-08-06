06.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Политика, Украина, Экономика
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В Киеве шокированы экономическими потерями Украины от блокады Донбасса


Киев должен немедленно снять экономическую блокаду Донбасса, поскольку из-за неё Украина теряет приблизительно столько же, сколько берёт у МВФ.

Об этом в эфире телеканала «КТР» заявил один из организаторов митинга «За единую Украину» в 2014 году Энрике Менендес, впоследствии бежавший из ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы сегодня говорим об экономических потерях из-за конфликта в Донбассе, у меня вопрос: когда экономическая подгруппа Трёхсторонней контактной группы в Минске хотя бы начнёт обсуждать вопрос о снятии экономической блокады и торговых ограничений с неподконтрольными Киеву территориями Донецкой и Луганской областей?

Указ СНБО 2017 года об экономической блокаде Донбасса – абсолютно преступный. Мы сегодня говорили о гипотетических цифрах потерях для украинской экономики.

Но одна цифра не гипотетическая – это данные Национального банка Украины за 2017 год, которые в своём пресс-релизе от сентября сказал, что «Прямые потери экономики Украины от недополученной в бюджете средств, в связи с экономической блокадой Донбасса, составили 1,7 миллиарда долларов за девять месяцев». Это сумма равная тому, что мы берём в долг от МВФ», – подчеркнул Менендес.


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