В Киеве скептически оценивают шансы Вакарчука попасть во власть – Зеленскому он не нужен

29.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Представители США будто бы требуют от президента Украины Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» взять в коалицию партию Святослава Вакарчука «Голос».

Такое мнение в своём Telegram-канале озвучил редактор одесского сайта «Таймер» Юрий Ткачёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Зеленского обостряется конфликт с посольством США. Я уже писал, что от него потребовали в любой ситуации провести в парламент «Голос», и он согласился. Теперь от него требуют брать «Голос» в коалицию. А «Голос» соглашается в коалицию лишь на условиях передачи им поста премьера и равного (!) распределения портфелей. А когда у Зеленского жалуются американцам, что «Голос» офигел, те с ухмылочкой говорят, что таковы уж особенности формирования демократических институтов: каждая партия имеет право отстаивать собственные интересы.

Помимо этого, у США ещё целая куча требований к Зеленскому, включая странные – например, проведение админреформы с сокращением числа районов (зачем оно им? какой от этого будет вот прям такой ощутимый вред, что они этого так добиваются?), – утверждает он.

И говорят, что у Зеленского уже всерьёз задумываются над посылкой заокеанских друзей в задницу. Интересно, осмелятся ли? В принципе, при таком мандате доверия – можно рискнуть, но…», – делает умозаключение журналист.

Со своей стороны киевский политтехнолог Дмитрий Раимов в комментарии телеканалу «НАШ» уверенно констатирует, что после ставшего очевидным факта однопартийного большинства в ВР разговоры о коалиции «Слуги народа» с «Голосом» потеряли всякую актуальность. Киевский политолог Вадим Карасев в эфире канала 112.Украина также скептически оценивает шансы «Голоса» на вхождение в правящую коалицию. Более того, Карасев уверен, что у Зеленского сделают все возможное, чтобы премьером не стал человек, завязанный на американцев.

Не верит в вариант коалиции “СН” и “Голоса” и ведущий канала 112.”Украина” Владимир Полуев.

“Смотрю, многие продолжают обсуждать возможное вхождение “Голоса” в коалицию? Зачем? Вопрос даже не в том, нужно ли это “СН” – свои 226 голосов они и так де-юре имеют в любом случае. А значит не быть “Голосу” каким-то сдерживающим фактором от поворота не туда.”, – пишет журналист на своей страничке в соцсети.

По его мнению, объявив себя “конструктивной оппозицией” “Голос” поможет “СН” гораздо больше.

“Ведь тогда именно этой дружественной оппозиции можно отдать ряд парламентских комитетов или место в президиуме. И в посольстве будут довольны”, – резюмирует он.

Напомним, в самой партии “Слуга народа” говорят о том, что намерены формировать правительство силами своей партии, опираясь на собственное однопартицйное большинство в Раде.