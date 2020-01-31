В Киеве состоится премьера «рок-оперы «Штурм Москвы»

31.01.2020, Киев, Максим Карпенко

В Киеве в октябре состоится премьера рок-оперы «Штурм Москвы», сценарий которой написан скандальной писательницей-националисткой Ларисой Ницой и ее супругом.

Об этом сама Ницой похвасталась в своем блоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что рок-опера «Штурм Москвы» готовится – это правда. Украинцы, наконец, не отстают и не молчат толерантно в уголке. Театр готовит рок-оперу по сценарию украинской писательницы Ларисы Ницой и ее мужа, историка, ученого Андрея Ницой «Сагайдачный. Штурм Москвы», – прорекламировала Ницой сама себя.

По словам писательницы, событие это настолько выдающиеся, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы рассказать о нем своему польскому коллеге Анджею Дуде во время недавнего визита в эту страну.

Таким образом, разрекламированная Ницой «рок-опера» будет посвящена событиям Смутного времени, когда войско казаков гетмана Петра Сагайдачного поддержало польского короля, пытавшегося водворить своего сына на престол в Москве. Однако штурм оказался неудачным, что, впрочем, не помешало войску Сагайдачного на обратном пути сжечь Серпухов и Калугу, вырезая местных жителей.

Интересно, что уже вскоре поляки, подписав перемирие с Москвой и освободив силы, пошли на нарушение обещанных вольностей казакам за их помощь в походе. Население Чернигово-Северской земли попало фактически в польское рабство. Поэтому уже через два года после похода на Москву Сагайдачный писал московскому царю, просят принять войско Запорожское под свое покровительство.

Во времена Украины в Севастополе была навязана установка памятника гетману Сагайдачному, который впопыхах водрузили на колонну, сооруженную из канализационной трубы. Скульптура, вызывавшая насмешки горожан из-за достаточно карикатурно изображенного гетмана, была демонтирована и возвращена на Украину после воссоединения Крыма с Россией.