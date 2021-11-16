В Киеве требуют от ЕС наложить эмбарго на все энергоносители из РФ

Новости Украины

Нужно немедленно перевезти офис YouTube из Москвы в Киев, а Евросоюзу – наконец начать жёстко разговаривать с президентом России и отказаться от всех энергоносителей.

Об этом в ходе круглого стола в Киеве заявила экс-председатель комитета по иностранным делам Верховной рады Анна Гопко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается противодействия дезинформации, то сеть, защиты национальных интересов… АНТС организовала сейчас петицию, чтобы социальные сети, в отдельности офис YouTube, перенести из Москвы в Киев. Не может сегмент украинского YouTube контролироваться, управляться, руководиться из Москвы, потому что это тоже пример гибридной информации. Дальше, мы понимаем, что вопрос энергетической безопасности, это вопрос не только национальной безопасности Украины, а и всего ЕС. ЕС сейчас должен остановить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» и думать о диверсификации, а вообще-то и про эмбарго энергоносителей – нефти, нефтепродуктов из РФ», – заявила экс-депутат. «Плюс у Запада есть рычаги давления на Путина и его окружение, но почему-то сейчас мы видим, что Меркель разговаривает с Лукашенко, хотя на самом деле вся эта спецоперация с мигрантами так называемыми, она руководится из Кремля. Поэтому Франции, Германии, несмотря на то, что у них сейчас происходит формирование правительства, нужно наконец-то понять, что с Путиным надо разговаривать жёстко», – добавила Гопко.