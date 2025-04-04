В Киеве требуют превратить потерянные территории в необитаемую пустошь

Вадим Москаленко.  
04.04.2025 21:29
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


ВСУ должны начать уничтожение всего, до чего могут дотянуться своими беспилотниками.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил известный антироссийскими высказываниями украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ должны начать уничтожение всего, до чего могут дотянуться своими беспилотниками. Об этом на...

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«Мы должны поставить нашей армии реальную техническую задачу превратить оккупированные территории в то, что на фронте называется килл зоной (зоной смерти – прим.).

Чтобы там не выживала ни инфраструктура, ни какие-либо военные части оккупантов. Чтобы это было для них чёрной дырой», – призвал Гайдай.

Однако ему возразили, что Россия может поступить зеркально, и также устроить для ВСУ «зону смерти».

Но, по мнению русофоба, для ВСУ главное – добиться того, чтобы выросли потери у русских, а на юго-восточные и центральные области Украины, которые останутся за Киевом, наплевать.

«В беспилотных технологиях есть очень интересная особенность – преимущество имеет тот, кто стоит в обороне. А тот, кто наступает, теряет», – цинично аргументировал Гайдай.

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