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ВСУ должны начать уничтожение всего, до чего могут дотянуться своими беспилотниками.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил известный антироссийскими высказываниями украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны поставить нашей армии реальную техническую задачу превратить оккупированные территории в то, что на фронте называется килл зоной (зоной смерти – прим.). Чтобы там не выживала ни инфраструктура, ни какие-либо военные части оккупантов. Чтобы это было для них чёрной дырой», – призвал Гайдай.

Однако ему возразили, что Россия может поступить зеркально, и также устроить для ВСУ «зону смерти».

Но, по мнению русофоба, для ВСУ главное – добиться того, чтобы выросли потери у русских, а на юго-восточные и центральные области Украины, которые останутся за Киевом, наплевать.