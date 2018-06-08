08.06.2018, Киев, Анастасия Самойлова
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Киев, Мнение, Политика, Россия, Украина

В Киеве услышали в словах Путина “недвусмысленный намек”


Ничего нового или существенного российский президент Владимир Путин относительно Украины не сказал, и этот вопрос отошел в кремлевской повестке на второй план.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» сообщил Евгений Филиндаш, директор Украинского центра социальной аналитики.

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“На мой взгляд, говорил об Украине Путин мало, единственное конкретное, что он сказал – это недвусмысленный намек на развитие ситуации в случае, если во время Чемпионата мира по футболу пойдет крупномасштабное наступление на Донбассе. Путин прямо сказал о возможной угрозе украинской государственности, т.е. недвусмысленно дал понять, что Россия может очень активно вмешаться в случае наступления на Донбассе. Чемпионату мира по футболу придается большое значение, и поэтому, учитывая те действия, которые в последнее время предпринимались украинской властью, это такой недвусмысленный сигнал, что не надо этого делать”, – сказал Филиндаш.

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