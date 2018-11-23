В Киеве ужаснулись от пятилетних итогов Майдана

23.11.2018, Киев, Игорь Петров

Единственным итогом реформ после Майдана стало сокращение доходов населения на фоне роста цен и тарифов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Всеволод Степанюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Средняя зарплата в 2013 году была 408 долларов. В 2018 году, после реформ, страшных достижений, о которых любит рассказывать власть – только 303. То есть примерно на 25% меньше. Средняя пенсия – почти вдвое меньше. Была 187 долл, а после успешной и разрекламированной пенсионной реформы – 92 долл. Минимальная пенсия была 111 долларов, стала – 53 доллара. То есть после реформы пенсионеры получают доходы ровно в два раза меньше, чем в 2013 году”, – отметил эксперт.

Он также обратил внимание, то ВВП Украины со 183 миллиардов долларов в 2013 году упал до 113 миллиардов.

“Цена на газ для населения в 2013 году была 100 долларов. Это абсолютно обоснованная цена на газ для населения. Сейчас – 305 долларов. Учитывая то, что люди начали получать меньше доходов, то стоимость коммунальных услуг для них выросла раз в шесть. При этом тогда, в 2013 году, мировая цена на газ была выше, чем сегодня. Вот и все реформы», – резюмировал Степанюк.