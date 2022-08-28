В Киеве впервые объявили о потерях ВМС Украины

Официальный Киев начал публиковать данные о потерянных боевых единицах ВМС Украины.

Украинское издание «Defense Express» поясняет, что 24 августа Офис президента Украины оповестил о награждении отличившихся ВМСУшников. Среди них фигурировал капитан «Немешина» – штаб-старшина Соколовский.

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«Мы можем узнать две важные детали, касающиеся боевой работы ВМСУ во время боев…Первая – бот «Нетешин» под командованием Соколовского был задействован для поиска погибших моряков с патрульного катера «Славянск» типа «Island» и рейдового тральщика «Геническ», которые были потоплены авиацией…

Это – первое официальное объявление о количестве кораблей, которые потеряла Украина во время защиты своего Черноморского побережья, время и обстоятельства потери – не раскрываются. Команда «Нетешина», в первую очередь, спасала именно тела погибших собратьев. В то же время отмечается, что из потопленных кораблей также удалось достать средства связи и артиллерийское вооружение», – восторгался автор.