В Киеве впервые объявили о потерях ВМС Украины
Официальный Киев начал публиковать данные о потерянных боевых единицах ВМС Украины.
Украинское издание «Defense Express» поясняет, что 24 августа Офис президента Украины оповестил о награждении отличившихся ВМСУшников. Среди них фигурировал капитан «Немешина» – штаб-старшина Соколовский.
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«Мы можем узнать две важные детали, касающиеся боевой работы ВМСУ во время боев…Первая – бот «Нетешин» под командованием Соколовского был задействован для поиска погибших моряков с патрульного катера «Славянск» типа «Island» и рейдового тральщика «Геническ», которые были потоплены авиацией…
Это – первое официальное объявление о количестве кораблей, которые потеряла Украина во время защиты своего Черноморского побережья, время и обстоятельства потери – не раскрываются. Команда «Нетешина», в первую очередь, спасала именно тела погибших собратьев. В то же время отмечается, что из потопленных кораблей также удалось достать средства связи и артиллерийское вооружение», – восторгался автор.
Именно команда «Нетешина» несет ответственность за минирование акватории Черного моря – что уже привело к гибели мирных жителей Одессы. Но украинская пропаганда преподносит преступные действия ВМСУшников в качестве героизма.
«Вторая интересная деталь – водолазный бот «Нетешин», что имеет длину корпуса всего 40 метров, водоизмещение полное всего 285 тонн и скорость хода до 12 узлов, в период с 24 февраля по 23 мая 2022 г. выполнял постановку мин в Черном море для защиты побережья на юге Украины.
Очевидно, что для выполнения такой задачи «Нетешин» не имел «штатного» оборудования. Поэтому отметим находчивость и храбрость моряков ВМСУ, которые успешно заградили минами путь для десантных кораблей ВМФ РФ», – подытожили киевские пропагандисты.
Спасибо!
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