В Киеве встревожены российской помощью Италии

02.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Из-за военно военно-медицинской помощи РФ Италии украинской дипломатии стоит перестраховаться и потребовать от Запада не отменять антироссийские санкции.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Даже пресса писала, что это была пропагандистская акция, я имею в виду относительно Италии. Потому что было очевидно, что реально речи нет о помощи, речь идёт о пиар-акции. И это подаётся как то, что Россия, мол, не бросает своих, в отличии от тех же самых партнёров по ЕС и НАТО, которые думают каждый про себя и так далее.

Опять-таки, очевидный внутренний политический акцент российский, но вместе с тем такой себе шаг и своеобразный вклад в то, чтобы дальше и дальше разъединять членов ЕС и НАТО, что является, собственно, ключевой и главной целью политики России в отношении этих стран», – заявил Огрызко.

«Но я не думаю, что это может быть каким-то образом связано с отменой санкций, ведь санкции вводились не в связи с коронавирусом, карантином, эпидемиями и так далее, они вводились из-за грубого нарушения Россией международного права оккупацией Крыма и войной на Донбассе. Поэтому тут нет прямой связи, и я думаю, что сегодня это очевидно.

Однако нашей дипломатии следовало бы в очередной раз акцентировать внимание на том, что карантин и агрессия – это абсолютно разнопорядковые вещи, у которых нет ни одного общего знаменателя. И если какой-то стране Запада захочется отправить гуманитарную помощь в Россию, то ради бога, но менять принципы на весьма условные вещи, я думаю, это не тот случай», – добавил экс-министр.