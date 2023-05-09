В Киеве задержан соратник Монтян

Игорь Шкапа.  
09.05.2023 14:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1448
 
Дзен, Политические репрессии, СБУ, Украина


В Киеве продолжаются репрессии против сторонников альтернативной очки зрения, которая идет вразрез с тезисами официальной пропаганды.

Так, в украинской столице был задержан администратор телеграм-канала покинувшей Украину адвоката Татьяны Монтян.

В Киеве продолжаются репрессии против сторонников альтернативной очки зрения, которая идет вразрез с тезисами...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

«В результате комплексных мероприятий в Киеве разоблачен администратор прокремлевского Телеграмм-канала вражеской пропагандистки Татьяны Монтян, которая публично оправдывает вооруженную агрессию России. Находясь на территории страны-агрессора, она дистанционно привлекла к информационно-взрывной деятельности против Украины своего давнего соратника и бывшего однопартийца», – заявили в СБУ.

Отмечается, что задержанным оказался 46-летний киевлянин, лично знакомый с Монтян еще с 2014 года, а впоследствии баллотировавшийся в Киевский горсовет 8-го созыва от ее партии.

«После начала полномасштабного вторжения он активно помогал коллаборантке раскручивать ее пророссийский Телеграмм-канал, насчитывающий почти полмиллиона подписчиков. Установлено, что злоумышленник «модерировал» дискуссии в комментариях и блокировал пользователей среди украинских патриотов.

Также он «фильтровал» сообщения, не соответствующие «критериям» кремлевских нарративов или не поддерживающие преступную деятельность Монтян. Кроме того, фигурант активно распространял деструктивный контент и на своих страницах популярных соцсетей.

В своих «публикациях» он отрицал причастность российских оккупантов к воздушным ударам по гражданским объектам Украины и распространял фейки о ситуации на фронте. Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта.

Во время обысков по адресу его жительства обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности», – отчитались в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ в Украине, глорификация ее участников).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть