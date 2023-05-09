В Киеве задержан соратник Монтян

В Киеве продолжаются репрессии против сторонников альтернативной очки зрения, которая идет вразрез с тезисами официальной пропаганды.

Так, в украинской столице был задержан администратор телеграм-канала покинувшей Украину адвоката Татьяны Монтян.

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила пресс-служба СБУ.

«В результате комплексных мероприятий в Киеве разоблачен администратор прокремлевского Телеграмм-канала вражеской пропагандистки Татьяны Монтян, которая публично оправдывает вооруженную агрессию России. Находясь на территории страны-агрессора, она дистанционно привлекла к информационно-взрывной деятельности против Украины своего давнего соратника и бывшего однопартийца», – заявили в СБУ.

Отмечается, что задержанным оказался 46-летний киевлянин, лично знакомый с Монтян еще с 2014 года, а впоследствии баллотировавшийся в Киевский горсовет 8-го созыва от ее партии.

«После начала полномасштабного вторжения он активно помогал коллаборантке раскручивать ее пророссийский Телеграмм-канал, насчитывающий почти полмиллиона подписчиков. Установлено, что злоумышленник «модерировал» дискуссии в комментариях и блокировал пользователей среди украинских патриотов.

Также он «фильтровал» сообщения, не соответствующие «критериям» кремлевских нарративов или не поддерживающие преступную деятельность Монтян. Кроме того, фигурант активно распространял деструктивный контент и на своих страницах популярных соцсетей.

В своих «публикациях» он отрицал причастность российских оккупантов к воздушным ударам по гражданским объектам Украины и распространял фейки о ситуации на фронте. Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта.

Во время обысков по адресу его жительства обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности», – отчитались в СБУ.