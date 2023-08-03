В Киеве жалуются, что Запад начал «итальянскую забастовку» по отношению к Украине

Анатолий Лапин.  
03.08.2023 11:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Запад, Украина


Запад уменьшил свою помощь Украине до минимальных размеров.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск боевик Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад уменьшил свою помощь Украине до минимальных размеров. Об этом в эфире своего видеоблога...

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По мнению Корчинского, помощь на словах оказывается, а на деле ее эффективность и скорость передачи спадают.

«Я считаю, что не все слова наших западных партнеров нужно принимать аж так уж на веру, но я вижу, что происходит итальянская забастовка. Знаете, есть такое понятие – итальянская забастовка, это с их стороны. Это когда люди не бросают работу, но очень сильно тормозят.

Вот они, вроде бы, работают, но так, чтобы продуктивность была уменьшена до минимальных размеров. Они очень сильно ленятся, не спешат ничего делать, эти самые наши западные партнеры, и в значительной степени это связано именно с поведением украинской дипломатии и словами украинских чиновников и руководителей», – заявил Корчинский.

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