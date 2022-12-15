В Киеве жалуются на «снарядный голод» ВСУ в Артемовске

У Украины серьезные проблемы с запасами артиллерийских снарядов советского образца. Это сказывается на ситуации вокруг Артемовска (Бахмута).

Об этом в эфире радио «НВ» заявил член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Бахмута, там ситуация сложная, продолжаются бои уже достаточно долго, как минимум две недели – жесткие бои в районе Опытного, рядом с Авдеевкой, а также стычки на околицах Бахмута. Там огромные потери у врага и достаточно существенные потери с нашей стороны.

Ситуацию я бы не назвал угрожающей, но она является достаточно сложной. На самом деле, прогнозировать дальнейший ход событий достаточно сложно еще и потому, что, к сожалению, в который раз приходится это констатировать – у нас есть определенные проблемы с боекомплектом, в частности, 122-й и 152-й калибр, что существенно осложняет ситуацию для наших военных частей и подразделений», – заявил Рахманин.