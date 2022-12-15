В Киеве жалуются на «снарядный голод» ВСУ в Артемовске

15.12.2022  14:49 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


У Украины серьезные проблемы с запасами артиллерийских снарядов советского образца. Это сказывается на ситуации вокруг Артемовска (Бахмута).

Об этом в эфире радио «НВ» заявил член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Украины серьезные проблемы с запасами артиллерийских снарядов советского образца. Это сказывается на ситуации...

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«Что касается Бахмута, там ситуация сложная, продолжаются бои уже достаточно долго, как минимум две недели – жесткие бои в районе Опытного, рядом с Авдеевкой, а также стычки на околицах Бахмута. Там огромные потери у врага и достаточно существенные потери с нашей стороны.

Ситуацию я бы не назвал угрожающей, но она является достаточно сложной. На самом деле, прогнозировать дальнейший ход событий достаточно сложно еще и потому, что, к сожалению, в который раз приходится это констатировать – у нас есть определенные проблемы с боекомплектом, в частности, 122-й и 152-й калибр, что существенно осложняет ситуацию для наших военных частей и подразделений», – заявил Рахманин.

Ранее секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов уверял, что Украина наладила выпуск снарядов этого калибра. Однако это может быть просто «дымовой завесой» перед получением очередной партии боеприпасов от НАТО. Ведь постпред России при ООН Василий Небензя выпуск снарядов и вооружений советского образца на территории стран Восточной Европы.

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