Открытие нового фронта в Курской области не принесло ВСУ облегчения на востоке, но увеличило поток добровольцев в России.

Об этом на канале политолога Вадима Карасёва заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За август месяц, с 6 числа по настоящее время, продвижение противника на восточном фронте увеличилось в разы. Это я говорю мягко. Селидово уже видно, Покровск тоже видно.

А в итоге получилось, что мы, с какой-то целью расширив линию боевого столкновения, открыли второй фронт», – сказал Стариков.