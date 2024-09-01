В Киеве жалуются: Поток добровольцев в России вырос вдвое

Вадим Москаленко.  
01.09.2024 11:18
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Открытие нового фронта в Курской области не принесло ВСУ облегчения на востоке, но увеличило поток добровольцев в России.

Об этом на канале политолога Вадима Карасёва заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Открытие нового фронта в Курской области не принесло ВСУ облегчения на востоке, но увеличило...

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«За август месяц, с 6 числа по настоящее время, продвижение противника на восточном фронте увеличилось в разы. Это я говорю мягко. Селидово уже видно, Покровск тоже видно.

А в итоге получилось, что мы, с какой-то целью расширив линию боевого столкновения, открыли второй фронт», – сказал Стариков.

«В России в два раза увеличилось количество добровольцев. Это не нарративы, такое действительно есть. А у нас количество добровольцев осталось на тех плановых показателях, которые занижены», – добавил эксперт.

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