В Киеве ждут наступления на Запорожье

Россия готовится наступать либо прямо на Запорожье, либо с осуществлением обхода украинских позиций – для окружения ВСУ.

Об этом на брифинге заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наиболее сложная обстановка на сегодня сложилась на Славянском, Краматорсом и Бахмутском (Артёмовском – ред.) направлениях. Враг пытается выйти на географические границы Донецкой области. На Харьковском и Балаклейском направлении противник будет продолжать сдерживать силы обороны от продвижения в направлении государственной границы. А также продолжать удерживать под контролем логистическое сообщение по маршруту Белгород – Купянск.

На Запорожском и Новопавловском направлениях, по данным ГУР, не исключается проведение противником наступательных действий в направлении Запорожья и/или осуществления обхода в направлении Большая Новосёлка – Покровское, очевидно, с целью окружения наших подразделений.

Не исключается, что с этой целью подразделения российских войск на указанном направлении усиливаются как минимум пятью БТГ», – заявила Маляр.